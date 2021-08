RIVM: vaccins beschermen uitstekend tegen ernstige ziekte door deltavariant

De cijfers zien er wat betreft de bescherming van vaccins nog gunstiger uit dan de getallen die de Nederlandse longartsen verzamelden in een veel kleinschaliger onderzoek van alle patiënten in een bepaalde week.

De longartsen constateerden toen dat zo'n 10 procent van alle covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen langer dan twee weken volledig gevaccineerd was.

Deze data gingen over alle Nederlanders van wie de vaccinatiestatus is geregistreerd. Het is mogelijk dat sommigen van de niet-volledig gevaccineerde patiënten die in deze periode in het ziekenhuis zijn opgenomen, wel een infectie hebben doorgemaakt.

Er zijn sinds de start van de vaccinatiecampagne nog geen aanwijzingen dat de zeer hoge bescherming van de vaccins tegen ziekenhuis- en IC-opname met de tijd terugloopt.