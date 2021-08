Zoveel banen en toch niet aan de bak: 'Voldoe niet aan profiel'

Dat werkgevers in tijden van personeelstekorten niet allemaal putten uit deze groep, komt mede doordat zij denken dat de krapte tijdelijk is, denkt Neuteboom. "Ze zijn niet bereid om mensen aan te nemen die niet goed passen in een functie en ze bij te scholen. Want dat kost tijd en geld, en de krapte zal de komende maanden al afnemen."

Volgens Menks is dat niet het enige wat er aan de hand is. "Ze vinden mij te oud", zegt zij. Volgens haar kijken werkgevers niet naar haar werkervaring, maar naar leeftijd. "Ik heb nota bene een eigen supermarkt gehad, ben handig met de computer en werk als vrijwilliger bij de wijkkrant."

'Opvallend'

Hoogleraar inclusieve arbeidsmarkt Irmgard Borghouts van Tilburg University noemt het opvallend dat in deze tijd van hoge krapte de groep langdurig werklozen groeit. "Het kan beter dan dit. Anderzijds waren er in 2016 bijna 250.000 langdurig werklozen, veel meer dus. Maar in deze krappe markt is een stijging wel bijzonder."

Er zijn werkgevers die door het personeelstekort zitten te springen om deze arbeidskrachten. Denk aan bedrijven in de techniek. Ook dan is het niet makkelijk. Want, zo schreven ze in een manifest eind mei, als je iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt, kleven daar extra financiële risico's aan en complexe regels - en die moeten verdwijnen.