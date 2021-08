'Aantal Afghanen dat over land naar Pakistan vlucht neemt toe'

Het aantal Afghanen dat naar buurland Pakistan probeert te vluchten is de afgelopen dagen flink toegenomen, melden meerdere media. Een beambte van de grensovergang bij de zuidelijke stad Spin Boldak zegt tegen persbureau DPA dat iedere dag zo'n 10.000 inwoners van Afghanistan de oversteek wagen. Normaal gesproken passeren ongeveer 4000 Afghanen per dag daar de grens.

In de Britse krant The Guardian spreekt een lokale Pakistaanse gezondheidsfunctionaris van een ongekende stijging van het aantal vluchtelingen uit Afghanistan. Vooral na donderdag, toen veel westerse landen stopten met evacueren en de luchthaven van Kabul werd getroffen door een aanslag, nam het aantal vluchtelingen snel toe, zegt hij. De afgelopen dagen zouden honderdduizenden Afghanen de grens tussen Spin Boldak (Afghanistan) en Chaman (Pakistan) zijn overgegaan.

Drie doden

Die overgang is een van de belangrijkste grensposten tussen Afghanistan en Pakistan. De andere is de grensovergang bij de stad Torkham, op zo'n 180 kilometer van Kabul. Maar die is momenteel beperkt open: alleen Pakistanen mogen er de grens over.

Gisteren kwamen bij de grenspost bij Torkham drie Afghanen om het leven, toen Pakistaanse grenstroepen op een groep vluchtelingen schoten. Meerdere Afghanen raakten daarbij gewond.

'Geen toestroom'

Een woordvoerder van de Pakistaanse deelstaat Balochistan, waar Chaman onder valt, ontkent in The Guardian dat er een massale vluchtelingenstroom op gang is gekomen in het gebied. "Er zijn misschien een paar individuele gevallen geweest, maar er is geen toestroom", zegt hij. "We laten Afghaanse vluchtelingen niet toe." De woordvoerder zegt dat de Afghanen die wel zijn toegelaten worden opgevangen in vluchtelingenkampen.

Ook VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat er van een grote toestroom nog geen sprake lijkt. De organisatie vreest wel dat de komende tijd een half miljoen inwoners van Afghanistan het land zullen ontvluchten. Die komen boven op de 2,2 miljoen Afghanen die op dit moment als vluchteling in het buitenland staan geregistreerd, zegt de organisatie. De meesten verblijven in Pakistan en Iran.