Wat staat achterblijvers te wachten? 'De Taliban komen naar hun adres'

De westerse evacuaties uit Kabul stoppen. Militairen zouden in Afghanistan blijven tot 31 augustus, maar de dreiging van terroristen is te groot, zo bewijst ook de dubbele aanslag van vandaag.

Het betekent dat niet alle Nederlanders en anderen die voor evacuatie in aanmerking kwamen, weggehaald konden worden. Wat die mensen te wachten te staat, is onduidelijk.

Maar dat veel van hen gevaar lopen, staat vast, zegt Martine van Bijlert. De Afghanistan-deskundige woonde en werkte jarenlang in het land, onder meer als politiek adviseur voor de Europese Unie en voor Nederland. Met veel Afghanen heeft ze nog altijd contact, van wie sommigen nu ondergedoken zitten. "Het besluit van de Amerikanen om de evacuaties te stoppen is voor hen dramatisch."

Strijders aan de deur

"Je hebt Afghanen die zich gewoon zorgen maken hoe hun leven eruit gaat zien", zegt Van Bijlert. "Maar je hebt ook een vrij grote groep mensen die ondergedoken is en die veel van adres verandert. Zij weten dat ze achterna gezeten worden, ze hebben strijders aan de deur gehad, aan het huis van hun vader, van hun broer, van hun werk."

Het gaat veelal om mensen uit "de actieve middenmoot", zegt Van Bijlert. "Lokale politici, journalisten, mensenrechtenactivisten, mensen die werken bij NGO's en culturele organisaties. En die de afgelopen decennia contact hadden met het Westen. Zij worden nu heel erg opgezocht door de Taliban."

Onbekend lot

Van Bijlert probeerde de afgelopen weken haar contacten op de evacuatielijsten te krijgen. Dat lukte, voor sommigen. "Een paar zijn net hier in Nederland aangekomen, een heel aantal zit nog gewoon in Afghanistan. En zoals het er nu naar uitziet gaan die voorlopig ook niet wegkomen."

Een van de achterblijvers met wie ze contact heeft is een man die zich jarenlang inzette voor het onderwijs in zijn district. "Met geld uit eigen zak bracht hij schoolboeken uit Kabul. Hij moest veel onderhandelen met de Taliban en de nationale overheid om dat voor elkaar te krijgen. Nu wordt hij gezocht vanwege zijn tussenpositie en omdat hij contacten had met het buitenland."

Hij en zijn gezin bereikten Kabul op tijd, maar ze kwamen het vliegveld niet op. "Hij weet niet wat zijn lot is en waar hij naartoe moet."