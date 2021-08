Amsterdam geeft schilderij Kandinski terug aan erfgenamen, jarenlange strijd voorbij

De gemeente Amsterdam geeft het schilderij Bild mit Häusern van Vasili Kandinski (1866-1944) toch terug aan de erfgenamen van het Joodse echtpaar Lewenstein. Dat schrijven burgemeester Halsema en wethouder Meliani (Kunst en Cultuur) aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Daarmee komt na negen jaar een einde aan een slepende strijd om het oliedoek uit 1909, dat in het Stedelijk Museum hangt en mogelijk zo'n 20 miljoen euro waard is. De erfgenamen eisen het terug omdat het volgens hen duidelijk om roofkunst gaat.

Naaimachines en kunst

Het schilderij was sinds 1923 eigendom van Emanuel Lewenstein, eigenaar van een naaimachinefabriek en fervent kunstverzamelaar. In 1940, toen Lewenstein zelf al was overleden, verkocht zijn zoon Robert het doek op een veiling voor 160 gulden aan de gemeente, ver onder de marktwaarde.

De erfgenamen zeggen dat dat is gebeurd onder druk van de nazi's, maar kregen daarvoor lange tijd geen erkenning. In 2018 oordeelde de Restitutiecommissie, die over de teruggave van roofkunst gaat, dat de gemeente bij de aankoop in 1940 te goeder trouw was. De gemeente zou niet geweten hebben hoe het doek op de veiling terecht was gekomen.

Uit onderzoek zou bovendien zijn gebleken dat Lewenstein al voor de Duitse inval in financiële problemen zat - wat de erfgenamen overigens bestrijden. De verkoop moet "zijn veroorzaakt door de verslechterde financiële omstandigheden", aldus de commissie.

Verder stelde de commissie dat Bild mit Häusern een "belangrijke kunsthistorische waarde heeft" en dat het Stedelijk Museum er daarom veel belang bij heeft om het schilderij te houden, terwijl de erfgenamen geen duidelijke binding met het werk leken te hebben.