RIVM: aantal positieve coronatests daalt niet langer

De afgelopen week is het aantal positieve tests gestegen met 4,5 procent. Tegelijkertijd steeg ook het aantal afgenomen tests bij de GGD met 6,8 procent. Daardoor kan het toegenomen aantal tests in ieder geval deels worden verklaard doordat er vaker is getest.

Het aandeel positieve tests is gedaald. De afgelopen week bedroeg dat percentage 13,7 procent; een week eerder 14,6 procent. Vandaag gaat het om 2504 nieuwe positieve tests.

"We zien een vrij constant beeld met ofwel een lichte toename of een stabilisatie", zegt Aura Timen van het RIVM. "Het is in lijn met wat we hadden verwacht."