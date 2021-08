140 miljoen kinderen missen door coronapandemie hun eerste schooldag

Ongeveer 140 miljoen kinderen missen vanwege de coronapandemie hun eerste dag op school. In grote delen van de wereld is de zomervakantie afgelopen, maar veel basisscholen blijven nog dicht. Volgens Unicef heeft dat grote gevolgen voor de leerlingen: er is meer kinderarbeid en het aantal kindhuwelijken neemt toe.

Vorig jaar waren scholen wereldwijd gemiddeld 79 dagen gesloten. Voor 168 miljoen kinderen waren de scholen na het begin van de pandemie bijna het hele jaar dicht. Een groot deel van die kinderen krijgt nu opnieuw te maken met sluiting van hun school.

Volgens Unicef ontstaan er nu allerlei ernstige problemen. Niet alleen is sprake van toename van kinderarbeid en het aantal kindhuwelijken, ook krijgen meer kinderen psychische problemen en lopen ze een leerachterstand op. Verder missen veel kinderen vaccinaties tegen allerlei ziekten.

Geen computer en gedwongen werken

In veel landen, zoals Nederland, kunnen kinderen goed onderwijs op afstand volgen, maar voor bijna een derde van de schoolgaande kinderen in de wereld geldt dat niet, zegt Unicef. Zij hebben bijvoorbeeld geen computer, of ze moeten thuis of buiten de deur gedwongen werken.

Unicef roept regeringen op om alle basisscholen weer te openen en te zorgen voor extra begeleiding voor leerlingen en leraren.