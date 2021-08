Huizen 16 procent duurder dan een jaar eerder, grootste stijging in ruim 20 jaar

De oververhitte huizenmarkt heeft in juli weer een record gebroken. Een bestaande koopwoning was die maand ruim 16 procent duurder dan een jaar eerder. En dat is de grootste prijsstijging sinds oktober 2000, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

In juli meldde makelaarsvereniging NVM al dat kopers tegenwoordig gemiddeld ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaande woning. De hoogste meting ooit door de NVM. Kopers moeten vooral dieper in de buidel tasten voor een vrijstaand huis.

En om een huis te bemachtigen, moeten kopers steeds vaker meer dan een halve ton boven de vraagprijs bieden. Bij extreme situaties spreken makelaars van "onverantwoorde" overbiedingen. "Maar ja, als mensen het willen betalen dan zijn ze daar vrij in", zei NVM-voorzitter Onno Hoes.

Bouwen, bouwen, bouwen?

De makelaarsvereniging riep de overheid op om wat aan de oververhitte huizenmarkt te doen, omdat het aanbod van woningen opdroogt. Maar economen wezen eerder bij de prijsstijging niet alleen naar het woningtekort, maar vooral naar de financiële oorzaken achter de stijging.

Zo noemde De Nederlandsche Bank de goedkopere financiering van de eigen woning een belangrijke factor in de stijging van de huizenprijzen. En ook het Internationaal Monetair Fonds stelde dat de belastingheffing op de eigenwoning te ruimhartig is, waardoor sprake is van een kunstmatige toename van de vraag naar koopwoningen.