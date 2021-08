Arabist: Taliban noemen het sharia, maar het gaat over macht

In Afghanistan is de sharia in 2004 in de grondwet verankerd. In de grondwet staat dat geen enkele wet tegen de basisregels van de islam mag ingaan. Dus nu de Taliban terug zijn in Kabul zou je kunnen zeggen "dat ze de ene sharia willen vervangen door een andere", zegt al-Zwaini.

"Wat de Taliban doen is niet in overeenstemming met de Afghaanse grondwet en de sharia in juridisch-theologische zin", zegt ze. "Ze noemen het vaak de islam en de sharia, maar het komt neer op de politieke uitbuiting van een geloof en een rechtssysteem. Je wordt gedwongen hun interpretatie van de sharia te volgen, en dat mag niet volgens de Koran. Iedere moslim heeft het recht, of de opdracht, zelf de wil van God te zoeken."

Ook wil ze benadrukken dat "de Taliban nu niet het legitieme gezag hebben in Afghanistan". In de grondwet van Afghanistan staat dat na de dood of het vertrek van de zittende president de macht overgaat op de eerste vicepresident. "Dat is Amrullah Saleh. Hij is nog in het land en is juridisch gezien dus nu de leider." Dat onderschrijft hij zelf ook in onderstaande tweet: