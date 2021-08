Anne blijft nog heel even in Kabul: 'Afghanen voelen zich in de steek gelaten'

Kwakkenbos is nu twee weken in Afghanistan. Ze werkt voor de hulporganisatie als expert gender- en vrouwenrechten. Kwakkenbos legt uit dat ze de oproep om zo snel mogelijk te vertrekken serieus neemt, "maar onmiddellijk is lastig". Vooralsnog mikt ze op haar voor volgende week geboekte vliegticket.

"Mijn expat-collega's zorgen er ook voor dat ze voor eind augustus weg zijn, want dan wordt het echt spannend", zegt ze. Uiterlijk 31 augustus willen de Verenigde Staten hun militairen hebben teruggetrokken uit Afghanistan. Hetzelfde geldt voor de laatste NAVO-troepen, die nu nog het internationale vliegveld van Kabul beschermen.

'In de steek gelaten'

"Dat vliegveld is voor ons de enige uitweg", zegt Kwakkenbos. "We komen vast te zitten als de internationale troepen het vliegveld niet meer kunnen bewaken of als er geen commerciële vluchten meer gaan. Dus ik snap de oproep van de ambassades heel goed. Maar het staat wel in contrast met de roep om hulp van de Afghaanse bevolking. Mensen voelen zich in de steek gelaten."

Ze vervolgt dat 99 procent van haar medewerkers bij de hulporganisatie hier Afghaans is. Solidariteit speelt volgens Kwakkenbos een rol bij het besluit om nog even te blijven in een poging zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ze vindt daarnaast dat de internationale gemeenschap veel meer zou moeten doen om de situatie te verbeteren.

'Geen mensenrechten meer'

Strijders van de Taliban drongen vandaag Sheberghan binnen, de hoofdstad van de noordelijke provincie Jowzjan. Volgens sommige media is de stad ingenomen, maar de regering spreekt dat tegen. Als het wel klopt, is het de tweede provinciehoofdstad in twee dagen tijd die is veroverd door militairen van de terreurbeweging. De Taliban waren tot aan de buitenlandse invasie van 2001 ook al enkele jaren aan de macht in Afghanistan.

De berichten en verhalen die Kwakkenbos meekrijgt over de plekken waar de Taliban weer heerst, stemmen haar somber. "Bijvoorbeeld dat vrouwen gedwongen worden om niet meer over straat gaan. Dat een vrouw die voor het ministerie van Vrouwenzaken werkte is neergeschoten. En een bekende comedian is geëxecuteerd. Daar zie je dat de mensenrechten en met name de vrouwenrechten geen rol meer spelen."