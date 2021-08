Nachtmerries, wanhoop en toch ook hoop in een belegerd Afghanistan

Een andere jonge vrouw uit Herat vertelt dat haar zusje van tien jaar nachtmerries heeft. Zelf studeert ze aan een universiteit in Kabul en wil uit veiligheidsoverwegingen anoniem blijven. "Mijn zusje is overstuur dat haar school gesloten is. De nachtmerries houden haar 's nachts wakker. Ze belt me elke dag om te vragen of ik haar en andere familieleden naar Kabul kan halen. Hoe vertel ik haar dat dit niet mogelijk is?"

De familie van de studente heeft hun huis verlaten, omdat er in hun buurt al enige dagen gevochten wordt. Ze logeren nu bij een tante, die verder weg van de gevechten woont. "Een dag nadat ze waren vertrokken, werd een elektriciteitscentrale vlakbij geraakt door een raket, waardoor alle spiegels in ons huis zijn gebroken en meerdere huizen zonder elektriciteit zitten. Als het erger wordt, dan moeten ze naar Kabul reizen. Maar dat is moeilijk en duur."

Lichamen op straat

In Lashkar Gah hebben intensieve gevechten het stadscentrum bereikt. Tienduizenden mensen zitten hierdoor klem en er vallen burgerdoden, zo waarschuwde de VN woensdag. "Er liggen zo veel lichamen op straat," zegt Neam Kakkar, een universitair docent in de stad, hoorbaar overstuur. "Het gaat mentaal niet goed met me", zegt hij. "Ik heb nare dingen gezien."

De universiteitscampus is in handen van de Taliban nu. Het was vakantie, maar de geplande start van het nieuwe academische jaar deze maand zal niet doorgaan. Samen met zijn vader en broer is Kakkar in het huis van een neef gaan wonen, vlak buiten de stad, waar nu minder gevochten wordt. Zijn moeder en zussen zitten in een dorp, waar de Taliban de macht al heeft, en waar daarom niet meer gevochten wordt. "Zij zijn veilig", zegt hij.

Wat betreft de situatie in de stad klinkt Kakkar wanhopig. "Ik hoop dat de regeringstroepen zich overgeven en de stad aan de Taliban geven" zegt hij. "Dat is beter voor de burgers. We hebben nauwelijks water en voedsel. De Taliban houden zich schuil in de huizen van burgers en de troepen zullen elk huis moeten bombarderen om de Taliban te verslaan. Ze zullen alle huizen vernietigen."