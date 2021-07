VN ziet aantal burgerdoden in Afghanistan fors oplopen

Het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan is de afgelopen maanden fors opgelopen. In twee maanden tijd vielen er bijna 2400 doden en gewonden. Dat is het hoogste aantal in een periode van twee maanden tijd sinds 2009, toen de VN begon met het nauwkeurig bijhouden van de aantallen slachtoffers.

De toename valt samen met de terugtrekking van internationale troepen uit Afghanistan en de start van een reeks militaire offensieven van de Taliban. Die hebben afgelopen tijd grote terreinwinst geboekt. De Taliban boeken vooral overwinningen in de provincie, maar ook grotere steden dreigen te worden overlopen.

Vrees voor gevechten in stedelijk gebied

In de eerste zes maanden van dit jaar vielen er 1659 burgerdoden en 3524 gewonden. Het totaal, 5183 slachtoffers, betekent een stijging van 47 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Van de slachtoffers vormen vrouwen en kinderen bijna de helft. Een van bloedigste aanslagen was in mei op een school in Kabul, waarbij meer dan 300 slachtoffers vielen, onder wie 85 doden. Het gros van de slachtoffers waren meisjes.

De laatste maanden, blijkt uit een VN-rapport, kwamen er vooral veel burgers buiten de steden om het leven. De VN waarschuwt dan ook dat het dodental flink kan oplopen als de gevechten zich uitbreiden naar de dichtbevolkte gebieden en steden. "Het streven naar een militaire oplossing zal het lijden van de Afghaanse bevolking alleen maar vergroten", staat in het rapport.

NAVO en VS bijna weg

Sinds september zijn er vredesbesprekingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Ook afgelopen weken waren er ontmoetingen in de Qatarese hoofdstad Doha, maar veel vorderingen zijn er niet gemaakt.

Inmiddels heeft 95 procent van de internationale troepen zich uit Afghanistan teruggetrokken. De terugtrekking moet eind augustus compleet zijn. De Amerikaanse president Biden verdedigde deze maand het vertrek. Hij zei dat het nu aan de Afghanen zelf is: "De huidige veiligheidssituatie bevestigt dat een jaar langer vechten in Afghanistan geen oplossing is, maar een bevestiging dat we daar anders voor altijd moeten blijven."