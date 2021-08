Oproep aan Nederlanders in Afghanistan: ga zo snel mogelijk weg

De Nederlandse ambassade in Kabul roept Nederlanders in Afghanistan op dat land zo snel mogelijk te verlaten. De ambassade waarschuwt dat de veiligheidssituatie in het hele land verslechtert door gewapende conflicten en aanslagen.

"Maak gebruik van de nog beschikbare, maar beperkte internationale vluchten om nu uit Afghanistan te vertrekken", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat denkt dat een kleine groep Nederlanders momenteel in Afghanistan zit.

Er bestaat volgens BuZa een risico dat vluchten van en naar Kabul onaangekondigd worden gestaakt omdat maatschappijen het te gevaarlijk vinden. Mensen moeten er ook rekening mee houden dat vluchten snel volgeboekt worden.

Het reisadvies voor Afghanistan staat al langere tijd op rood. "We geven mensen altijd in overweging om te vertrekken", zegt een woordvoerder. "Maar nu hebben we dat explicieter gemaakt, omdat de situatie gevaarlijker wordt."

Ondersteuning niet mogelijk

De ambassade in Kabul waarschuwt dat het Nederlanders op dit moment niet kan ondersteunen of evacueren, vanwege de verslechterde veiligheidstoestand. Personeel van de ambassade blijft wel in het land.

Bovendien is Afghanistan een corona-hoogrisicogebied. Mensen hebben een coronabewijs (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs) nodig om naar Nederland te reizen. Ook moeten mensen die terugreizen rekening houden met de eisen van luchtvaartmaatschappijen en overstaplanden.

Er vertrekken geen rechtstreekse vluchten van Kabul naar Nederland, maar er zijn wel vluchten naar onder meer Istanbul en Dubai.

In Afghanistan zijn de Taliban bezig aan een snelle opmars na de aftocht van de westerse troepen. Verschillende steden in het westen en zuiden van het land zijn door de Taliban veroverd, en rond andere steden wordt hevig gevochten. Het vliegveld van Kabul wordt nog bewaakt door troepen van de NAVO.