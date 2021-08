Taliban doden in Kabul hoofd communicatie Afghaanse regering

De Taliban hebben het hoofd van het Centrum voor Media en Informatie van de Afghaanse regering gedood. Dawa Khan Menapal werd doodgeschoten toen hij voor het vrijdagmiddaggebed onderweg was naar een moskee in hoofdstad Kabul. Voorheen was hij plaatsvervangend woordvoerder van de Afghaanse president Ashraf Ghani.

Het is de tweede aanslag in twee dagen tijd met een vertegenwoordiger van de Afghaanse regering als doelwit. Woensdag ontplofte een bom in de zwaar beveiligde wijk Sherpur in Kabul. De aanslag was gericht tegen minister van Defensie Bismillah Khan, maar hij was niet thuis. De bom kostte het leven aan zeker acht burgers en twintig mensen raakten gewond.

Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken noemde de aanslag tegen persbureau AFP barbaars en laf. Hij karakteriseerde Menapal als "een jonge man die een rots in de branding was tegen de propaganda van de vijand en die altijd een grote steun is geweest voor de Afghaanse regering".

VN-veiligheidsraad bespreekt situatie

In de VN-Veiligheidsraad wordt vandaag gesproken over de situatie in Afghanistan. De gesprekken gaan onder meer over de snelle opmars van de Taliban sinds de westerse troepen zich uit het land hebben teruggetrokken. Intussen zijn verschillende steden in het westen en zuiden van het land in hun handen.