V-raad praat over Afghanistan, wat willen de grootmachten ermee?

China

Opvallend genoeg heeft China kritiek op de terugtrekking van hun grootste concurrent op het wereldtoneel, de VS. Je zou denken dat ze het alleen maar toejuichen. Maar het gaat er vooral om hoe de Amerikanen vertrekken: overhaast, in Chinese ogen. En volgens hen zonder een veilige en stabiele situatie achter te laten.

Want daar is het China om te doen: een stabiel Afghanistan, wie er dan ook aan de macht is. Afghanistan is tenslotte het ontbrekende puzzelstukje in de Nieuwe Zijderoute, het economische programma waarmee China een steeds steviger grip wil krijgen op de wereldeconomie. Pakistan is al aangesloten, maar zonder medewerking van de Taliban komt dat laatste puzzelstukje nooit helemaal op zijn plek.