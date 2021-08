Luchthaven Kandahar dicht na raketaanval Taliban

De luchthaven van de stad Kandahar, in het zuiden van Afghanistan, is getroffen door een raketaanval. De Taliban zouden de aanval hebben uitgevoerd om vijandelijke luchtaanvallen te stoppen, meldt persbureau Reuters.

Volgens persbureau AFP zijn er minstens drie raketten afgevuurd. Alle vluchten van en naar de luchthaven zijn geannuleerd. Verwacht wordt dat de vluchten later vandaag na herstelwerkzaamheden weer hervat kunnen worden.

De Taliban winnen steeds meer terrein rond cruciale Afghaanse steden. Vandaag zijn er opnieuw hevige gevechten gemeld in Herat, de derde stad van het land, en het strategisch gelegen Lashkar Gah, hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand.

De Verenigde Staten hebben hun bezorgdheid geuit over het toenemende geweld in het land, maar zijn terughoudend in de steun aan de Afghaanse regering. De Amerikaanse regering overlegt regelmatig met Centraal-Aziatische landen als Kazachstan en Oezbekistan over het escalerende geweld; mogelijk worden die landen gebruikt als uitvalsbasis voor toekomstige Amerikaanse operaties in Afghanistan.