'Tijd van vrijheid is voorbij', Sharq-TV op zwart na inname Kabul

De familie Shaiq vluchtte weg uit Jalalabad na meerdere aanslagen op het mediabedrijf dat in de afgelopen twintig jaar werd opgebouwd. "We zenden op onze kanalen films en muziek uit en maken programma's over mensenrechten en berichten kritisch over de politiek. Daar houden de Taliban niet zo van", vertelt Shaiq met een glimlach.

Sharq Network viel de afgelopen decennia wél in de smaak bij de westerse troepen die in Afghanistan aanwezig waren. De Shaiqs waren een van de vele Afghaanse families die hun lot in handen legden van de NAVO-landen, die beloofden een vrijer en opener Afghanistan op te bouwen. "Vanaf het moment dat we Amerikaans geld kregen, zijn we echt groot geworden", vertelt Shaiq. "Ze vonden het mooi wat wij deden."

Recht om te studeren

Maar dat succesverhaal kwam dus afgelopen weekend met een harde klap tot stilstand. Aan de keukentafel zit Henna, de dochter van 24. Ze is continu aan het bellen en appen met vriendinnen in Kabul, die al dagen bloednerveus thuiszitten. Taliban zijn ook op de campus geweest, ze hebben in de archieven gezocht naar namenlijsten van studenten. Maar die zijn volgens Henna op tijd vernietigd.

"Op de Amerikaanse Universiteit werden de Afghaanse leiders van de toekomst opgeleid, er zaten studenten uit het hele land. Meisjes kregen een beurs en konden er studeren", vertelt Henna. "Conservatieve Afghanen noemden ons 'de kinderen van Amerika', dus er was veel tegenstand. Maar wij vochten door en gingen staan voor ons recht om te studeren."

Studente Henna Shaiq legt uit waarom zij en haar vrienden in Kabul zich in de steek gelaten voelen door Amerika en andere NAVO-landen, nu de militairen vertrokken zijn en de Taliban de hoofdstad hebben heroverd: