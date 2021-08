Israël bombardeert wapenopslagplaatsen Hamas in Gaza na nieuw geweld

Het Israëlische leger heeft extra troepen ingezet langs de grens met het Palestijnse gebied. In een verklaring zegt het dat er bij de aanvallen van afgelopen nacht "vier locaties voor de productie en opslag van wapens die toebehoren aan terreurorganisatie Hamas" in Gaza zijn geraakt. Het is niet duidelijk of daarbij gewonden zijn gevallen.

Afgelopen maandag werd er voor het eerst sinds het conflict in mei een raket afgevuurd vanuit de Gazastrook. In mei escaleerde het conflict in een strijd van elf dagen met luchtaanvallen over en weer. Daarbij kwamen zeker 250 Palestijnen en 13 Israëliërs om het leven. Het waren de zwaarste gevechten sinds de Gaza-oorlog in 2014.