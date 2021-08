Vier Palestijnen gedood bij vuurgevecht met Israëlische grenspolitie

Op de Westelijke Jordaanoever zijn vier Palestijnen om het leven gekomen bij een vuurgevecht met de Israëlische militaire grenspolitie. Dat gebeurde vannacht in de noordelijke stad Jenin, toen Israëliërs een vermoedelijk lid van Hamas probeerden te arresteren.

Tijdens de operatie werden leden van de grenspolitie van dichtbij onder vuur genomen. Ze vuurden terug, met vier doden en een gewonde als gevolg. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn de slachtoffers tussen de 19 en 22 jaar. Aan Israëlische zijde vielen geen doden. In de stad is een dag van rouw uitgeroepen.

Het is volgens The Jerusalem Post de derde keer in twee maanden tijd dat er schermutselingen zijn in Jenin na een operatie van de grenspolitie. Begin deze maand raakten zes Palestijnen gewond toen Israëlische troepen het industriegebied in de stad doorkamden.

De leiding van de grenspolitie zei dat de eenheid onder vuur werd genomen en werd aangevallen met explosieven en molotovcocktails. Vorige maand raakten ook al zes Palestijnen gewond bij een soortgelijke operatie. Het vuurgevecht van vannacht is volgens de Palestijnse autoriteiten het dodelijkste in jaren in Jenin.