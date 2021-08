Autofabrieken opnieuw stilgelegd: 'M'n auto wordt volgende zomer pas geleverd'

Hoe groot de gevolgen voor autokopers precies zijn, hangt af van wat ze gekocht hebben, of nog willen kopen. "Dat er vertragingen zijn zien we, hoeveel hangt af per merk en model", zegt de woordvoerder van de RAI Vereniging.

Dat ziet René Pouw, algemeen directeur van autodealer Janssen Van Kouwen ook. Hij verkoopt onder meer Opels, Fiats en Jeeps. "We hebben op dit moment zo'n 300 nieuwe auto's op voorraad, dat is genoeg om de mensen te bedienen." Normaal heeft Janssen Van Kouwen 450 nieuwe auto's staan. "Het begint langzamerhand wat dunner te worden."

Om klanten die een auto met een lange levertijd willen hebben, toch te kunnen helpen, heeft Pouw extra zogeheten jong gebruikte auto's ingekocht. "Zo kunnen we een alternatief bieden als de levertijd te lang is." Zo hebben de problemen in de autofabrieken ook impact op de occasionmarkt. Die breekt dit jaar records.

BMW en Volkswagen

BMW laat weten dat op dit moment alleen bepaalde opties met vertraging leverbaar zijn. "Het is net afhankelijk van waar je je auto mee uitrust", zegt een woordvoerder. In het geval van de VDL Nedcar-fabriek in Born, die in opdracht van BMW werkt, treft het ondertussen ook meer kritische onderdelen. "Op een gegeven moment bereik je een punt dat je niet kan afbouwen", zegt de BMW-woordvoerder. Daarom blijft de fabriek nog een week dicht.

Volgens Volkswagenimporteur Pon is er voldoende productie en voorraad van de meeste belangrijke modellen. "Voor een aantal andere modellen geldt dat ze wel worden gebouwd, maar een langere levertijd kunnen hebben dan gebruikelijk." Welke modellen dat zijn, zegt de woordvoerder niet.