Chiptekort legt productie autofabrikant VDL Nedcar opnieuw stil

Autofabrikant VDL Nedcar in Born moet de productie komende maandag stilleggen. Reden voor de productiestop is een gebrek aan computerchips, bevestigt een woordvoerder aan 1Limburg na berichtgeving van De Limburger.

"We kunnen volgende week bij VDL Nedcar niet produceren wegens het mondiale tekort aan kritische componenten", zo laat de woordvoerder van VDL Nedcar weten. Vanwege de vakantieperiode lag de productie bij de autobouwer al drie weken stil en het personeel zou juist maandag weer aan de slag gaan. In mei moest VDL Nedcar vanwege het chiptekort de productie al tot tweemaal toe staken.

Wereldwijd tekort

Het wereldwijde chiptekort leidt ook elders tot problemen. Autofabrikanten zoals Toyota, BMW en Renault hebben de productie moeten verlagen of zelfs stilleggen wegens een tekort aan halfgeleiders (computerchips).

Het is niet bekend wanneer VDL Nedcar de productie kan hervatten. Het personeel is gevraagd om voorlopig tot nader order thuis te wachten en alleen op afroep naar de fabriek in Born te komen. Er werken 4500 mensen bij de autobouwer.