Productie BMW's en Mini's in Born stilgelegd 'vanwege chiptekort'

Door een gebrek aan elektronische chips heeft de Nederlandse autoproducent VDL Nedcar de productie sinds donderdag stilgelegd, schrijft NRC. "Een elektronisch component was niet beschikbaar", bevestigt een woordvoerder van het bedrijf in het Limburgse Born. Hij wil niet specifieke zeggen dat het samenhangt met het chiptekort.

Zonder deze onderdelen kunnen de auto's niet worden gemaakt. Daarom bleven donderdag en vrijdag zo'n 3000 medewerkers thuis, driekwart van de medewerkers in Born. Het is de bedoeling dat ze maandag weer beginnen. Mogelijk volgen er meer gedwongen productiestops. De productie wil het bedrijf later dit jaar inhalen.

Het wereldwijde chiptekort raakt vooral de auto-industrie, bleek eerder dit jaar. Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan en Honda hadden allemaal te maken met problemen.

Ziekenhuizen

Intussen vreest Philips dat het de productie van apparatuur om hartstilstanden te behandelen, op korte termijn moet stoppen vanwege het chiptekort. "We willen natuurlijk niet in een situatie komen waarin we straks ziekenhuizen niet kunnen beleveren omdat geen apparatuur gemaakt kan worden", zei topman Frans van Houten tegen de NOS.