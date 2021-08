Chiptekort slaat nu ook toe bij Toyota: productie 40 procent omlaag

Het wereldwijde chiptekort dat al maanden de auto-industrie teistert, leidt nu ook bij Toyota tot een ingrijpende productiebeperking. De Japanse fabrikant, in verkoopcijfers het grootste merk ter wereld, schroeft de productie in september met 40 procent terug.

Tot nu toe wist Toyota de dans aardig te ontspringen. Terwijl andere fabrikanten, waaronder VDL Nedcar in Born, hun productie al eerder moesten verlagen, kon Toyota vrij normaal doorproduceren. Dat was te danken aan de extra voorraadbuffers die het concern aanhoudt sinds de kernramp van 2011 in Fukushima.

Serieuze ingreep

Slechts hier en daar kwam de afgelopen maanden een productielijn van Toyota stil te liggen door onderdelentekorten of coronabesmettingen, onder meer in Japan, China en Thailand. Maar hoewel de ergste tekorten in de chipmarkt nu achter de rug lijken, is bij Toyota nu een serieuze ingreep nodig: in september worden niet de geplande 900.000 auto's gebouwd, maar slechts 540.000.

In sommige fabrieken komt de productie volledig stil te liggen, andere vestigingen gaan op halve kracht draaien. Van de 360.000 Toyota's die volgende maand niet worden gebouwd, waren er 40.000 bestemd voor de Europese markt. Het gaat om uiteenlopende modellen, waaronder de Corolla, de Prius en de Landcruiser.