Kaag blijft erbij: niet samen regeren met de ChristenUnie

D66-leider Kaag blijft erbij dat ze niet meer wil samenwerken met de ChristenUnie. Ze herhaalt in het AD dat ze een coalitie wil van haar partij met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. We hebben daar de afgelopen weken goed over nagedacht, zegt Kaag.

Na een onderbreking van vier weken gaat de formatie, die tot de zomer muurvast zat, vandaag weer verder. Informateur Hamer ontvangt Kaag en VVD-leider Rutte.

Kaag benadrukt in het AD dat het roer om moet. "Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten." Kaag doelt daarbij onder meer op het klimaatbeleid, onderwijs, de rechtsstaat en Europa.

Ook wil D66 doorgaan met de wet voltooid leven, die regelt dat ouderen euthanasie kunnen krijgen als ze vinden dat hun leven klaar is. De ChristenUnie is daar principieel tegen.

Stabiliteit

De coalitie die zij voorstelt heeft niet alleen een meerderheid in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer. Dat geldt niet voor een coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. "Als je kijkt naar stabiliteit in de Tweede en Eerste Kamer is deze keuze de logische keuze", aldus Kaag.

VVD en CDA zien samenwerking met PvdA én GroenLinks niet zitten, omdat de coalitie dan te links zou worden. De PvdA en GroenLinks willen alleen samen meedoen aan een regering en niet los van elkaar.

Aanzet

Kaag heeft de afgelopen weken samen met Rutte een 'aanzet tot een regeerakkoord' geschreven. Dat wordt vandaag besproken met de informateur. Volgens Kaag is er in het stuk nog voldoende inbreng van andere partijen mogelijk.