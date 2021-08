Kamer wil opheldering over voortgang formatie

Tweede Kamervoorzitter Bergkamp heeft informateur Hamer namens de Kamer gevraagd naar de stand van zaken van de formatie. Zij wil meer inzicht in de planning en het verdere verloop van het formatieproces.

Directe aanleiding is een brief van PVV-leider Wilders. Die vroeg zijn collega's vandaag om steun voor een Kamerdebat over de formatie, die hij traag vindt verlopen. Hij noemt het staatsrechtelijk onzuiver en politiek ongewenst dat het demissionaire kabinet nieuwe bewindspersonen benoemt en besluiten neemt "alsof men missionair is".

Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel van Wilders niet en wil pas een debat als er een eindverslag van Hamer is, schrijft Bergkamp. "Maar ik constateer dat er behoefte bestaat aan nader inzicht in het proces van de kabinetsformatie. Ook vanuit de samenleving bereiken mij dergelijke berichten."

Vakantie

Informateur Hamer kondigde een maand geleden aan dat de formatie een 'vakantieperiode' inging. Half augustus zouden de onderhandelingen over een nieuw kabinet weer kunnen beginnen, verwachtte zij.

Ze gaf VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag de opdracht mee om binnen een paar weken een "document op hoofdlijnen" te schrijven, een soort aanzet tot een regeerakkoord. Daarin moeten ze ook rekening houden met de andere vier partijen die nog over zijn: CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

Hoe het met dat document staat is onduidelijk. Evenmin is bevestigd of de formatiebesprekingen volgens verwachting maandag weer gaan beginnen.