Rutte en Kaag maandagochtend naar informateur Hamer

De formatie gaat maandagochtend om 9.00 uur weer verder. Dan ontvangt informateur Hamer de onderhandelaars Rutte en Hermans van de VVD en Kaag en Jetten van D66. Zij verwacht snel een doorbraak te kunnen aankondigen.

Gisteren liet Hamer weten dat VVD en D66 inmiddels zo ver zijn met het schrijven van hun "document op hoofdlijnen", dat de gesprekken met CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks verder kunnen. Het gaat om een stuk met "oplossingsrichtingen op grote onderwerpen".

In de Tweede Kamer ontstond deze week ongeduld omdat er niets bekend was over het verdere verloop van de formatie. Kamervoorzitter Bergkamp vroeg vervolgens om opheldering.