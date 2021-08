Ondernemersvertrouwen groeit, wel zorgen over personeelstekort

Het ondernemersvertrouwen groeit. Begin juli stond het op het hoogste niveau sinds het begin van de metingen in 2008, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het voorjaar van 2020, aan het begin van de coronacrisis, lag het ondernemersvertrouwen nog op het laagste niveau ooit gemeten.

Het grootste verschil is te zien in de horeca. De afgelopen vijf kwartalen waren horecaondernemers het somberst, maar begin juli juist het meest positief. Het optimisme in de sector hangt samen met de heropening van de horeca na een maandenlange sluiting.

Personeelstekort

Zo'n 23 procent van de ondervraagde ondernemers kampt met een personeelstekort (uitzendbureaus, horecaondernemers en winkeliers). ABN Amro meldde vandaag ook dat het percentage onvervulbare vacatures hoger ligt dan voor de coronacrisis. Onder meer in de energiesector, de agrarische sector en de bouw zijn vacatures moeilijk te vullen omdat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten.

"We beschouwen Nederland als een land waar duizenden hele kleine arbeidsmarkten zijn, en dat iemand die werk zoekt als kok niet zo snel als tandarts aan de slag zal gaan", zegt sectoreconoom Sonny Duijn in het NOS Radio 1 Journaal. "En een verpleegkundige in Groningen die haar baan kwijtraakt, gaat niet zo snel in een ziekenhuis in Maastricht werken."

Als er rekening gehouden wordt met het beroep dat mensen zoeken en de reisafstand die ze bereid zijn af te leggen is 16,5 procent van de vacatures onvervulbaar, zeggen de onderzoekers.

Tijdens de coronacrisis bleef de mismatch bestaan, deels omdat niet alle sectoren even hard geraakt zijn door de coronacrisis, zeggen de onderzoekers. In de horeca nam de vraag naar personeel af, terwijl die in de zorg toenam. Ook de loonsteun van de overheid voor bedrijven speelt een rol, zeggen de onderzoekers. "Door de regeling bleven veel werknemers in dienst en kwamen zij niet op de markt voor een andere baan."

Het aantal faillissementen ligt overigens historisch laag, blijkt uit cijfers over juli. Dat hangt samen met het corona-steunpakket voor ondernemers, waarmee bedrijven in nood salarissen en vaste lasten deels kunnen betalen. Het steunpakket loopt tot oktober dit jaar.