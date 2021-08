Autoproductie getroffen door treinstakingen in Duitsland

Door stakingen in het Duitse treinverkeer staan ongeveer 190 goederentreinen stil. En dat kan volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn grote gevolgen hebben voor de toeleveringsketens van producenten.

Er wordt naar verwachting tot vrijdag gestaakt door de Duitse machinistenvakbond om een hoger salaris en een coronabonus voor het treinpersoneel te eisen. Door de stakingen rijdt maar een op de vier treinen.

Het treintransport stond al onder druk en de toeleveringsketens worden door de stakingen nog meer verstoord. "De afgelopen tijd hebben bedrijven juist hun toevlucht gezocht naar het spoor", zegt Erik Groot Wassink, verantwoordelijk voor het treintransport bij transportbedrijf Nunner Logistics. "Er is een tekort aan containers in China en door de coronapandemie werden havens gesloten. Deze staking is een extra klap voor de toelevering van goederen."

Auto-industrie

De verstoring is voor de auto-industrie weer een tegenvaller na de dagenlange verstoring van het Suezkanaal en de chiptekorten. "Als de stakingen langer duren, kunnen er grote kosten ontstaan voor bedrijven, omdat onderbroken toeleveringsketens snel tot stilstand van de productie leiden", zegt Hildegard Mueller, voorzitter van de Duitse autobranchevereniging.

En ook al duren de stakingen slechts twee dagen, de gevolgen zullen merkbaar zijn. "Normaal duurt het vervoer zo'n vijftien dagen, maar we zitten nu al op dertig tot veertig dagen. Dus nog een extra dag verstoring kan cruciaal zijn voor productiebedrijven, maar ook voor de schappen en online bestelde pakketjes", zegt Groot Wassink.

De Duitse machinistenvakbond besluit volgende week of nog meer stakingen volgen.