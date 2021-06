Een van de grootste Chinese havens grotendeels plat door uitbraak coronavirus

Verschillende grote scheepvaartondernemingen waarschuwen voor lange wachttijden rond de haven van de Zuid-Chinese miljoenenstad Shenzhen. De haven heeft twee weken geleden strikte coronamaatregelen ingevoerd vanwege coronabesmettingen onder het havenpersoneel.

De Yantian International Container Terminals is een van de drukste havens van China en een uiterst belangrijke haven voor de im- en export van China naar Europa en de Verenigde Staten. Per week doen er zo'n 100 containerschepen de haven aan, goed voor het vervoer van bij elkaar zo'n 13 miljoen containers per jaar.

De haven wordt door een ingewijde tegenover persbureau Reuters bestempeld als "een van de grootste vervoersknooppunten" voor Europese en Amerikaanse vervoerders. Maar een groot deel ligt nu stil door de strikte beperkingen, zoals quarantaineregels en strikte desinfectiemaatregelen.

Tientallen schepen voor anker

Rond de haven wachten meer dan 40 containerschepen in het open water, blijkt uit data van het Amerikaanse Refinitiv. Grote internationale rederijen als Hapag-Lloyd uit Duitsland, het Zwitserse MSC en het Chinese staatsbedrijf Cosco hebben hun klanten gemeld dat ze rekening moeten houden met lange vertragingen of dat er wordt gekozen voor havens in de buurt.

Ook de grootste containervervoerder ter wereld, het Deense bedrijf Maersk, heeft zijn klanten al gewaarschuwd. Het bedrijf verwacht dat de opstoppingen rond Shenzhen zeker twee weken zullen duren. Eerder vandaag ging het bedrijf nog uit van 12 dagen.

Belangrijk industriegebied

Welke gevolgen de congestie voor Nederland gaat hebben, is nog onbekend. Maar dat het gevolgen zal krijgen is duidelijk, zegt Marco Tak van de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors. "Het is een heel groot, belangrijk industrieel gebied. Als je vertragingen oploopt in het Verre Oosten, dan gaat dat ook gevolgen hebben voor de schedules in Rotterdam", zegt hij.

Daarbij komt nog dat er wereldwijd grote problemen zijn met het containervervoer als gevolg van de coronacrisis. Daardoor werden schepen uit de vaart genomen en liggen veel containers niet op de plaats waar ze horen. Wereldwijd is er bovendien een enorme vraag naar grondstoffen.

"En dan dragen dit soort uitbraken niet bij aan de afhandeling", zegt Tak. "Dit gaat absoluut logistieke gevolgen krijgen, met name bij de vaarschepen."

Scheepvaartbedrijven en de Chinese autoriteiten adviseren schepen nu om uit te wijken naar havens in de buurt, zoals een haven ten westen van Shenzhen en de haven Nansha in een andere Chinese miljoenenstad, Guangzhou. Daar is geen sprake van de strikte beperkingen.