Al 65 doden bij bosbranden in Algerije, regering wil blusvliegtuigen lenen

"We vechten met alles wat we hebben", zei een lokale brandweerman tegen een journalist van persbureau Reuters. Een boer uit het gebied beklaagt zich over het gebrek aan mankracht en middelen. "De olijfbomen die ik van mijn grootouders erfde zijn volledig afgebrand. Niemand helpt ons met blussen."

Volgens de regering is zeker de helft van de branden aangestoken. Als er op zo veel plekken tegelijk brand uitbreekt, moet er wel opzet in het spel zijn, is het argument. Maar wat ook kan hebben meegespeeld, is het weer: de afgelopen dagen was het op sommige plaatsen in het noorden van Algerije 47 graden en waaide het flink. Tot nu toe is er niemand gearresteerd voor brandstichting.