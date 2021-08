Droogte en aanhoudende hitte zijn 'perfect storm' voor branden Zuid-Europa

Heviger en vaker

"Bosbranden horen erbij, maar we zien de laatste jaren qua hevigheid absoluut een verandering", zegt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Wageningen Universiteit. "In de oerbossen in Rusland is het normaal dat er eens in de tweehonderd jaar een brand door het gebied trekt. De afgelopen decennia zien we dat de tijd tussen die branden steeds korter wordt. Nu vinden zulke branden eens per 80 tot 90 jaar plaats."

Die verkorte tijdsinterval hangt samen met klimaatverandering, zegt Nabuurs. Het effect van de klimaatverandering is volgens hem nog veel zichtbaarder in Siberië, waar op dit moment ook enorme oppervlaktes bos in brand staan. "Rond de hogere breedtegraden, zoals in Rusland, is de opwarming heviger dan in Europa. De branden zijn daar dus extremer."

Correspondent Iris de Graaf reisde naar de afgelegen Russische regio Jakoetië, ver in Siberië. Het brandt daar al weken, de omvang is gigantisch. Van haar bijzondere reis maakte ze deze vlog: