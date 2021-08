Branden in Turkije: 'Van prachtige natuur tot gedoofde open haard'

"Het is net alsof je de open haard aan hebt, die geur ruik je overal", zegt Kemal Deniz vanuit de Turkse stad Alanya. In het gebied woeden sinds donderdag hevige bosbranden, net als in veel andere plaatsen langs de Turkse kust. Deniz uit Lelystad heeft een vakantiehuis in de badplaats, maar komt de laatste dagen niet aan vakantie vieren toe.

Via sociale media bood hij zijn hulp aan aan inwoners en toeristen in het gelijknamige district. "We zijn wel op vakantie, maar we moeten dit doen." Met zijn gezin bracht hij inwoners van de regio naar veilige locaties, maar ook enkele Nederlandse toeristen die niet in hun vakantiehuis kunnen blijven. Zelfs vee mocht mee. "Als mensen ons bellen, gaan we met een grote auto op pad. Alleen mensen en dieren nemen we mee. Laat je spullen achter, zeggen we tegen mensen."

Op ongeveer 10 kilometer van Deniz' vakantiehuis woedt een brand en dat voelt hij aan zijn longen. "Ik ben gezond, maar zelfs ik heb pijn op mijn borst en pijnlijke luchtwegen." Hij is aangedaan door het vuur. "Ik kom hier al twintig jaar en ik hou van de natuur. Maar het is van een prachtig gebied veranderd in een gedoofde open haard, de bomen zijn overal platgebrand."

'Het is onvoorstelbaar'

Twee weken geleden was Deniz met zijn verloofde in de stad Manavgat, bekend van de watervallen. Gisteren kreeg hij dronebeelden opgestuurd van hoe het gebied er nu uitziet. "Het is onvoorstelbaar, het is alleen nog as."

De natuurbranden houden een groot deel van de Turkse Rivièra in zijn greep. Tot dusver kwamen in Turkije zes mensen om en bij de stad Bodrum moesten hotelgasten en personeel halsoverkop per boot worden geëvacueerd. Volgens de autoriteiten is het overgrote deel van de branden inmiddels onder controle. Maar de droogte en sterke wind maken het moeilijk om het vuur in de badplaats Marmaris en Manavgat te doven.

Ook Italië en Griekenland worden nog altijd geteisterd door hevige bosbranden en tropische hitte: