Turkse bosbranden: toeristen weg, bossen verwoest, mensen in tranen

De geboren Leidenaar Can snelde zich weer naar huis, pakte zijn kat in een koffer en ging weer op de fiets, maar nu naar zijn boot in de haven. Eenmaal op zee kon hij beter zien hoe groot de brand was. "Het was werkelijk een vuurzee. Içmeler ligt aan een baai en je zag dat de bossen aan alle kanten van de stad in brand stonden."

Hij zag dat er veel helikopters aan het blussen waren rond de veel grotere plaats Marmaris. Boven Içmeler was er maar een helikopter. "Maar ik kon zien dat er veel smeulende vuurtjes waren, dus ik belde met de brandweer. Dat deed ik herhaaldelijk, zo vaak dat ze me het rechtstreeks telefoonnummer gaven van het coördinatiecentrum voor de blushelikopters. Toen kon ik ze vanaf mijn boot vertellen waar ze naartoe moesten, want door alle rook kon de piloot niet zien waar hij het dringendst heen moest."