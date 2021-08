Duizenden geëvacueerd om natuurbranden bij Athene

Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege de aanhoudende natuurbranden. Honderden brandweerlieden probeerden tevergeefs te voorkomen dat het vuur het dichtbevolkte deel van het schiereiland Attica, waarop Athene ligt, zou bereiken. Een belangrijke snelweg vanuit het noorden richting Athene is afgesloten.

De kustwacht van het nabijgelegen eiland Evia heeft een grootschalige reddingsoperatie met patrouilleboten en koopvaardijschepen opgezet om honderden mensen via het water te evacueren.

In een televisietoespraak zei premier Mitsotakis gisteravond dat de absolute prioriteit van de autoriteiten het helpen van mensen is. "Huizen kunnen opnieuw opgebouwd worden en bomen gaan weer groeien, maar het verlies aan mensenlevens kunnen we niet compenseren." Ook benadrukte hij dat de branden het gevolg zijn van een veranderend klimaat: "De branden zijn een uiting van de realiteit van klimaatverandering."