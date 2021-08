Explosies, rookwolken en stroomuitval: duizenden Grieken vluchten voor branden

Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn duizenden inwoners gevlucht voor naderende natuurbranden. Zeker drie dorpen op zo'n 30 kilometer afstand van Athene zijn geëvacueerd.

Op foto's en videobeelden is te zien dat huizen in vlammen zijn opgegaan. De omvang van de ravage is nog onduidelijk. Er zijn vooralsnog geen meldingen van slachtoffers, wel is een aantal mensen opgenomen in het ziekenhuis wegens het inademen van te veel rook.

Explosies en stroomuitval

De hoofdbrandhaard woedde aanvankelijk bij het dorp Varibobi, in bosrijk gebied. Inwoners in de omgeving kregen per telefoon een alarmsignaal om hun huis te verlaten. "De politie ging ook langs huizen om mensen te waarschuwen en te evacueren", zegt NOS-correspondent Conny Keessen.

Op sociale media is te zien dat inwoners met natte kleren om het hoofd gewikkeld, tegen de dikke rookwolken, naar hun auto of motor rennen om zichzelf in veiligheid te brengen. Het gebied kampt met stroomuitval en volgens de Griekse publieke omroep ERT zijn er steeds explosies te horen.

Op deze beelden is te zien hoe mensen vluchten voor het vuur: