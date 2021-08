25 militairen die hielpen bij blussen, komen om bij bosbranden in Algerije

In Algerije hebben bosbranden het leven gekost aan 25 militairen. Eerder hadden de autoriteiten al zeven burgerdoden gemeld bij de bosbranden in de provincie Tizi Ouzou, zo'n 60 kilometer ten oosten van de hoofdstad Algiers.

De militairen waren naar het gebied gestuurd om te helpen bij de bluswerkzaamheden en om bewoners te evacueren. Er werden bulldozers ingezet om brandgangen te maken om het vuur een halt toe te roepen.

Er zijn waarschijnlijk meer dan zeven burgerdoden. In het gebied liggen veel afgelegen dorpen en huizen, water is er schaars en de bewoners hebben niet veel middelen tot hun beschikking om de branden te blussen.

'Branden zijn aangestoken'

Volgens de Algerijnse autoriteiten zijn de branden aangestoken. "Alleen criminelen kunnen achter het gelijktijdige uitbreken van zo'n 50 branden in dezelfde provincie zitten", zei de minister van Defensie op de staatstelevisie.

Ook in andere landen rond de Middellandse Zee, zoals Griekenland, Italië, Albanië en Turkije, leiden droogte en hitte tot natuurbranden. Ook grote gebieden in Californië in de VS en Siberië in Rusland staan in brand.