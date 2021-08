Beroemde olifanten China bijna thuis, maar tocht heeft wel wat gekost

Onduidelijk is waarom de kudde van nog 14 olifanten het reservaat in Yunnan in eerste instantie verliet. Sommige experts stellen dat de kudde een onervaren leider heeft die de groep heeft weggeleid, terwijl anderen zeggen dat de dieren naar een nieuw onderkomen op zoek waren.

"De plek waar ze leefden was niet goed genoeg meer. De olifanten hebben als groep de bewuste beslissing genomen dat ze in hun oude oorspronkelijke leefgebied niet meer konden floreren en zijn daarom vertrokken", zei Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection eerder tegen de NOS.

In China leven nog zo'n 300 wilde Aziatische olifanten.