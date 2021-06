Kudde losgeslagen olifanten nadert miljoenenstad, China zet drones in

Sinds deze week is er een speciale commandopost opgericht om de dieren te monitoren. Het team bestaat uit ruim 360 agenten, experts en hulpverleners. Uit de dronebeelden wordt opgemaakt dat de olifanten nu zo'n 20 kilometer van de provinciehoofdstad Kunming zijn verwijderd.

Tonnen olifantenvoer

Het team meldt dat er zo'n 18 ton voer is verzameld. Daarmee kunnen de autoriteiten de dieren weglokken van de stad met zo'n 7 miljoen inwoners. Ook zijn er met vrachtwagens blokkades opgeworpen.

Hoe de kudde het natuurreservaat in de regio Xishuangbanna is ontsnapt, is nog onduidelijk. Volgens Chinese media dolen er er wel vaker wilde olifanten door de provincie Yunnan. De populatie daar wordt op zo'n 300 geschat.