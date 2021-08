Ook tweede verdachte in zaak Mallorca blijft langer vastzitten

De tweede verdachte van de gewelddadigheden in El Arenal op Mallorca blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht besloten. De 18-jarige Hilversummer zit sinds donderdagavond in de cel. Zijn voorarrest is nu met 14 dagen verlengd, de maximale termijn.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen, op 14 juli. Ook wordt hij verdacht van poging tot doodslag op een andere man, eveneens in El Arenal.

"Op basis van het dossier van het OM heeft de rechter-commissaris besloten dat deze verdachte langer vast kan blijven zitten voor beide feiten", zegt persrechter Nicolle Kranenbroek. "De aanwijzingen in het dossier zijn sterk genoeg om deze verdachte langer vast te houden." Volgens haar bestaat dat dossier uit getuigenverklaringen, aangiftes en stilstaande beelden.

Andere Hilversummer ook vast

Eerder werd in de zaak ook al een 19-jarige Hilversummer aangehouden. De rechtbank besloot vrijdag ook zijn voorarrest met de maximale termijn van 14 dagen te verlengen. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van Heuvelman en van twee keer poging tot doodslag.

Op 14 juli waren er 's ochtends vroeg twee incidenten op het Spaanse eiland. Een groep Nederlandse jongens viel eerst een man aan en schopte hem tegen het hoofd. Het slachtoffer overleefde die mishandeling, maar raakte zwaargewond.

Even later werden andere Nederlanders aangevallen, onder wie Carlo Heuvelman. Die overleed op 18 juli in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De groep, bestaande uit jongens uit Hilversum en Bussum, vluchtte na de mishandelingen meteen naar Nederland. Spanje heeft de strafzaak overgedragen aan het Nederlandse OM.