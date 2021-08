Zij willen geen vaccin en vrezen nu een tweedeling: 'In beste geval noemen ze je aso'

Luit (44, consultant):

"Ik heb er vertrouwen in dat coronavaccins veilig zijn, maar ik zie geen reden om mezelf tegen corona te laten vaccineren. De vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben mijn kinderen en ik allemaal in ons lijf zitten, want die beschermen tegen gevaarlijke ziektes. Maar de kans is heel klein dat corona voor mij gevaarlijk is. Ik ben gezond, 44 en slank. Ik kan erg veel pech krijgen en toch ernstige gevolgen ervaren van corona, maar ik stap ook elke dag in de auto ondanks het minimale risico dat ik in de sloot rijd en verdrink.

Ik denk niet dat ik door niet te vaccineren 'de enige uitweg uit de crisis' - zoals Hugo de Jonge het noemt - traineer. Ik denk dat het vaccineren van kwetsbaren de uitweg is. Doordat risicogroepen beschermd zijn middels een prik, zijn de ziekenhuizen nu niet vol. Vaccins werken: ze beschermen mensen die anders misschien in het ziekenhuis zouden belanden.

Toen de Franse president Macron onlangs strenge regels aankondigde waardoor alleen een vaccinatie of test toegang geeft tot openbare ruimtes, besloot ik om dan toch maar - voor mijn vakantie naar Frankrijk - die prik te halen. Maar toen ze in de vaccinatiestraat vroegen of ik vrijwillig kwam, voelde het niet goed om daar 'ja' op te antwoorden. Laat maar, dacht ik. Ik ga niet zeggen dat ik hier vrijwillig ben, want ik word gedwongen doordat ik alleen nog maar met vaccinatie een terrasje in Frankrijk mag pakken.

We hebben in Nederland altijd gezegd dat we geen gescheiden samenleving willen waarin ongevaccineerden geweerd worden van bepaalde plekken, en dat we geen indirecte vaccinatiedwang willen. Maar nu zie je het in andere landen gebeuren en is het een reëel gevaar dat het hier ook zover komt. Er zijn wel meer absurde gedachten inmiddels werkelijkheid geworden."