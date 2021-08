Moment van de waarheid voor Boeing: Starliner opnieuw richting ISS

In 2019 leek het er nog op dat Boeing de nek-aan-nekrace met SpaceX ging winnen. De Crew Dragon had startproblemen: een capsule werd verwoest door een explosie bij een test van de motoren. Maar toen ging het bij Boeing zelf ook mis. De eerste onbemande Starliner bereikte de ruimte, maar door een softwarefout 'dacht' de capsule na het loskoppelen van de draagraket dat hij 11 uur verder in de missie zat dan daadwerkelijk het geval was.

Het ruimtevaartuig bracht zichzelf daarop in een verkeerde baan waarna er te weinig brandstof over was om nog bij het ISS te kunnen komen. Koppelen met het ruimtestation is een voorwaarde van NASA voordat er aan bemande vluchten kan worden gedacht.

Na twee dagen landde de capsule in de woestijn van New Mexico: