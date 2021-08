Twee weken na Freedom Day VK: onverwachte daling besmettingen, acties voor hogere vaccinatiegraad

Vooraanstaande wetenschappers kijken met enige verbazing naar de daling. Er werd juist verwacht dat het loslaten van alle coronarestricties tot wel 100.000 nieuwe besmettingen per dag zou kunnen leiden. In plaats daarvan ligt het aantal dagelijkse besmettingen nu rond de 25.000, een kwart daarvan.

Waar de daling vandaan komt, durft eigenlijk niemand met zekerheid te zeggen, maar er doen verschillende theorieën de ronde. Zo wordt bijvoorbeeld het sluiten van de scholen tijdens de vakantieperiode genoemd als reden dat nu minder besmettingen zijn, alsook het einde van grote sportevenementen rondom het EK Voetbal. Hierdoor zou er ook minder consequent worden getest.

Erg voorzichtig

Daar komt bij dat veel Engelsen, volgens een recente peiling, erg voorzichtig blijven, hoewel ze sinds 19 juli niet meer wettelijk verplicht zijn zich aan coronaregels te houden.

Volgens een opiniepeiling van het politieke magazine Politico denkt ongeveer de helft van de bevolking dat premier Boris Johnson de coronarestricties te vroeg heeft opgeheven. Meer dan 50 procent zegt dat ze voorlopig grote bijeenkomsten mijden en hun mondkapje liever in gesloten ruimtes blijven dragen. Overigens geldt de mondkapjesplicht in Schotland nog wel voor publieke ruimtes.

Waakzaamheid

Ondanks de dalende cijfers en het voorzichtige idee dat het misschien wel richting groepsimmuniteit gaat, hangt er een zweem van waakzaamheid over het land.

Want tot twee keer toe heeft een nieuwe mutatie roet in het eten gegooid: eerst de Britse variant (later alfavariant genoemd) rond Kerst, en daarna de deltavariant uit India, die inmiddels op veel plekken in de wereld dominant is geworden.

Hoe zit het ook alweer met die deltavariant? NOS op 3 legt het uit: