'Pingdemic' veroorzaakt lege schappen in VK, veel personeel in quarantaine

'Lege schappen in de supermarkt', brullen de krantenkoppen in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn al wekenlang nijpende personeelstekorten in allerlei sectoren door een golf aan quarantaines, maar nu raakt het probleem ook de supermarkten. De Britse regering roept mensen op om vooral niet te gaan hamsteren.

Het komt door de 'pingdemic'. De 'ping' staat voor de melding die je krijgt van de corona-app, als je in aanraking bent geweest met iemand die positief is getest. Als je zo'n melding ontvangt, word je dringend geadviseerd om tien dagen in quarantaine te gaan. Inmiddels krijgen meer dan een half miljoen mensen per week zo'n melding, waardoor ze niet naar hun werk kunnen.

Dat Britten massaal gepingd worden komt door het hoge aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk. Met zo'n 45.000 infecties per dag komen veel Britten in aanraking met het virus. Sinds maandag gelden er ook vrijwel geen coronamaatregelen meer. De hoge vaccinatiegraad helpt wel om het aantal ziekenhuisopnames en doden relatief laag te houden.

Vuilnisophaaldienst

Het zijn niet alleen de supermarkten die het zwaar hebben; de gehele Britse economie zucht onder de personeelstekorten. In tientallen gemeenten zijn er problemen bij de vuilnisophaaldienst, omdat medewerkers verplicht thuis moeten blijven. De belangenvereniging van de vleesverwerkingsindustrie waarschuwt dat ze moeite hebben om de keten draaiende te houden. "De boel gaat hier barsten", zegt het hoofd van de vereniging, Nick Allen.

Ook in de zorgsector zitten veel mensen in quarantaine. Het corona gerelateerde ziekteverzuim onder artsen en verpleegkundigen is gestegen met bijna 60 procent, meldde de sector. Bij supermarktketen Iceland Foods zijn meer dan duizend werknemers - zo'n 3 procent van het totale personeel - in quarantaine, waardoor de keten een aantal winkels heeft moeten sluiten.

Dit weekend rijden er geen treinen tussen Londen en Northampton, omdat er niet genoeg personeel beschikbaar is.

Afgelopen maandag was het in Engeland nog tijd voor stap 4 van het openingsplan, dat tot Freedom Day werd omgedoopt. Zo werd die dag gevierd in Londen: