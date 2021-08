Branden teisteren Zuidoost-Europa, het vuur en de verwoesting in beeld

In Zuidoost-Europa hebben de autoriteiten de handen vol aan een hittegolf en grote bosbranden. In Turkije, Griekenland en Italië zijn mensen gewond geraakt, huizen verwoest en moesten toeristen en bewoners worden geëvacueerd. Een overzicht van de branden in beeld.

In Italië rukte de brandweer afgelopen weekend meer dan 800 keer uit voor branden op onder meer Sicilië (250) en in Apulië en Calabrië (130). Woningen en strandresorts zijn ontruimd. Op Sicilië werd het afgelopen weekend 45 graden. "In Italië is het natuurlijk vaker warm. Maar die uitschieters tot boven de 40 graden zijn toch echt uitzonderlijk", zegt correspondent Heleen D'Haens.