Toeristen van strand gehaald om bosbranden in Italiaanse stad Pescara

In de Italiaanse stad Pescara zijn zeker vijf gewonden gevallen en toeristen geëvacueerd door bosbranden. Dat melden Italiaanse media. Drie gewonden zouden hebben geprobeerd het vuur te doven dat hun woning had bereikt.

De brand brak uit in een centraal gelegen park van zo'n 53 hectare groot, en verspreidde zich vervolgens snel verder. Meer dan 800 mensen zijn geëvacueerd, waaronder nonnen in een klooster en bewoners van een verzorgingshuis. Een school is afgebrand en meerdere auto's zijn in vlammen opgegaan. Volgens Italiaanse media werden strandgangers geëvacueerd en sloegen sommige bezoekers van het strand op de vlucht.

"We moesten verschillende woningen en strandresorts ontruimen vanwege de rookontwikkeling", zei burgemeester Masci van Pescara tegen het Italiaanse persbureau Ansa. "We doen wat we kunnen om de schade te beperken."

Urenlange vertragingen

De regio Abruzzo, waarin Pescara ligt, heeft de regering in Rome gevraagd om hulp. Door de branden is ook het verkeer in sommige gebieden voor een deel stil komen te liggen. Ansa meldt dat treinen op de spoorlijn langs de Adriatische kust gisteren kampten met vertragingen tot meer dan 6,5 uur. Ook ontstonden lange files, doordat tolpoorten waren gesloten.

In Italië rukte de brandweer afgelopen weekend meer dan 800 keer uit, vooral in het zuiden van het land. De Italiaanse brandweer meldt vooral veel branden op Sicilië (250) en in Apulië en Calabrië (130). Vanuit het hele land kwamen tientallen hulpverzoeken voor de inzet van blusvliegtuigen. Honderden brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

EU stuurt vliegtuigen naar Turkije

Ook in andere delen van Zuid-Europa zijn grote problemen door bosbranden. Onder meer in Turkije, waar de natuurbranden een groot deel van de Turkse Rivièra in zijn greep houden. Tot dusver kwamen er in Turkije acht mensen om het leven. Bij de stad Bodrum moesten hotelgasten en medewerkers per boot worden geëvacueerd.

De Europese Commissie heeft hulp voor Turkije aangekondigd. Twee Spaanse blusvliegtuigen en een Kroatisch blusvliegtuig zijn naar het land gestuurd om te helpen bij de bestrijding van de branden. De commissie spreekt in een verklaring van "ongekende bosbranden". "We staan klaar om meer hulp te bieden", meldt Eurocommissaris Lenarcic.

Elektriciteitsproblemen op Rhodos

In Griekenland zitten delen van het eiland Rhodos volgens de Griekse omroep ERT zonder elektriciteit. Door bosbranden is er schade ontstaan aan het elektriciteitsnetwerk. De autoriteiten hebben bewoners van verschillende dorpen opgeroepen om weg te gaan, omdat de vrees bestaat dat de branden zich uitbreiden.

De overheid waarschuwt voor stroomonderbrekingen, en heeft mensen opgeroepen niet te veel stroom te gebruiken. Het wordt de komende dagen mogelijk 44 of 45 graden in delen van Griekenland. Mensen wordt gevraagd de airco niet lager dan 26 graden te zetten.