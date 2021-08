Wekdienst 2/8: Duidelijkheid eendaagse festivals • Stille tocht voor doodgestoken jongen

Ander nieuws uit de nacht:

Toeristen van strand gehaald om bosbranden in Italiaanse stad Pescara: het vuur brak uit in een groot park en breidde zich snel uit. Er zijn zeker vijf gewonden. Meer dan 800 mensen zijn geëvacueerd. In Midden- en Zuid-Italië woeden veel bosbranden.

Honderden migranten gered op Middellandse Zee: twee reddingsschepen namen voor de kust van Tunesië zo'n 450 migranten aan boord. Op de schepen waren ook al mensen die eerder in de week waren gered.

IOC: Wit-Russische atlete veilig in Tokio: de 24-jarige Kristina Tsimanoeskaja heeft de nacht doorgebracht in een hotel op de luchthaven, zegt het Internationaal Olympisch Comité. Gisteren zei ze dat ze tegen haar wil op het vliegtuig naar Wit-Rusland zou worden gezet, nadat ze felle kritiek had geuit op haar coaches.

Drie jaar geleden werd in een weiland tussen Tienhoven en Utrecht een leeuwenjong gevonden in een kooi. Vermoedelijk is het dier daar achtergelaten door een circus. De eenzame leeuw werd Remy genoemd en is inmiddels uitgegroeid tot een dwarse puber.

