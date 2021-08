Honderden migranten gered op Middellandse Zee

In het Middellandse Zeegebied hebben reddingsorganisaties gisteren honderden migranten van een houten boot gehaald die dreigde te zinken. De schepen Ocean Viking van hulporganisatie SOS Méditerranée en de Sea-Watch 3 namen zo'n 450 migranten aan boord. Aan boord van de reddingsschepen waren ook al mensen die eerder deze week waren gered.

Volgens de Franse hulporganisatie SOS Méditerranée is bij de hulpactie, die vijf uur duurde, samengewerkt met het Duitse Sea-Watch en het eveneens Duitse Resqship. De reddingsoperatie was volgens de organisatie in de Tunesische wateren.

De migranten werden gered van een houten boot met meerdere verdiepingen, zegt de organisatie. De hulporganisatie zegt dat het schip Ocean Viking nu vol zit, omdat eerder deze week ook al mensen werden gered. Aan boord van de Ocean Viking zitten zo'n 555 mensen. Onder de opvarenden is een baby van drie maanden oud. De hulporganisatie zegt dat het schip zo snel mogelijk naar een veilige haven moet gaan.

Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat er dit jaar ruim 900 migranten om het leven zijn gekomen in het Middellandse Zeegebied. De overtocht vanuit Libië en Tunesië naar Europa is gevaarlijk en de overvolle boten komen vaak midden op zee in de problemen.