VN: zeker 57 migranten omgekomen bij bootongeluk Libië

Voor de kust van Libië zijn zeker 57 migranten om het leven gekomen doordat hun boot kapseisde. Dat zegt een woordvoerder van VN-migratieorganisatie IOM.

Volgens ooggetuigen zijn twintig vrouwen en twee kinderen verdronken. Aan boord van het schip zaten zeker 75 mensen, van wie 18 inmiddels zijn gered door de kustwacht en vissersboten. De overlevenden komen uit Nigeria, Ghana en Gambia.

Het schip vertrok gisteren uit de haven van de Libische stad Al-Khums. Naar verluidt kwam het door technische problemen stil te liggen op zee, waarna het schip in slecht weer terechtkwam en kapseisde.

Verdubbeling

Volgens het IOM kwamen bij de overtocht over de Middellandse Zee tussen januari en juni zeker 896 migranten om het leven. Dat is het dubbele aantal van dezelfde periode vorig jaar.

Libië is een belangrijk doorgangspunt voor migranten die naar Europa proberen te komen. Het aantal migranten dat de afgelopen tijd de oversteek waagde, nam eveneens toe. Volgens Amnesty International werden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 7000 migranten bij de overtocht onderschept en vastgezet in detentiekampen in Libië.