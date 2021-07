28 Nigeriaanse kinderen vrijgelaten na ontvoering en 'aantal wist te ontsnappen'

De aanval op de Bethel Baptist High School in Kaduna was de tiende sinds december waarbij grote groepen kinderen zijn ontvoerd. In het noordwesten van het Afrikaanse land vinden geregeld ontvoeringen door gewapende milities plaats. Sinds december zijn in de regio al zeker duizend scholieren ontvoerd.

Ontvoeringen vormen in Nigeria een groeiende industrie voor criminele bendes, blijkt uit een recent rapport van het Nigeriaanse veiligheidsinstituut SBM.