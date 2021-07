Gario herkent niets van beschuldigingen, verwacht digitale 'lynchpartij'

Quinsy Gario herkent niets van de beschuldigingen dat hij zich manipulatief en "toxisch" gedroeg tegenover vrijwilligers van de politieke partij Bij1, waar hij op nummer twee van de lijst stond. In een reactie tegen de NOS zegt hij onthutst, geschrokken en verdrietig te zijn.

Gario reageert daarmee op de uitspraken van partijleider Sylvana Simons en partijvoorzitter Jursica Mills op de algemene ledenvergadering van Bij1. Beiden verdedigden daar het besluit om Gario te schorsen als lid. Andere leden voelden zich onveilig, omdat Gario zich mannelijk dominant opstelde, stookte en tweedeling zaaide, zo staat in een extern rapport.

"Er zijn blijkbaar al sinds de campagne signalen over mij binnengekomen, maar niemand heeft mij er ooit op aangesproken", zegt Gario. "Ik heb met heel veel mensen samengewerkt en projecten gedaan. Ik weet dat ik integer ben. Dat ik alles heb gedaan om een goede campagne neer te zetten. Toen is me niets gezegd over mijn gedrag en nu komt dit naar buiten."

Leven in gevaar

De algemene ledenvergadering was een besloten bijeenkomst, maar het bestuur van Bij1 deed er vanmiddag via Twitter toch verslag van. De uitspraken van voorzitter Mills zijn daardoor voor iedereen te lezen. Ook daar is Gario onthutst over.

"Ik begrijp niet waarom mijn leven in gevaar moet worden gebracht. Ik weet zeker dat ik nu weer een digitale lynchpartij ga meemaken." Het vertrouwen dat hij had in de partij is nu geschonden, zegt Gario.